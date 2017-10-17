Украина и Польша анонсировали совместный документ об обучении на языках нацменьшинств

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Киев и Варшава намерены разработать совместную декларацию, чтобы гарантировать права польского меньшинства на Украине учиться на родном языке. Об этом во вторник заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич по итогам встречи с польской коллегой Анной Залевской.
"Мы сейчас начали работу над совместным документом, декларацией, подтверждающей обязательства между нашими сторонами в части возможности обеспечения и гарантирования права польского меньшинства учиться на родном языке", - сообщила Гриневич. При этом она добавила, что минобразования придерживается принципа расширения обучения на украинском языке.
Как уточнила министр, сейчас на Украине действуют пять школ с польским языком обучения, на этапе базовой и старшей школы часть предметов преподается на украинском языке. По ее словам, 26 октября во Львове состоится круглый стол с педагогами-представителями польской общины на Украине, на котором обсудят процесс имплементации закона об образовании для определения принципа соотношения предметов на разных языках преподавания. "Это зависит от направления школы, кадрового потенциала школ", - считает Гриневич.
В конце сентября на Украине был принят закон "Об образовании", ограничивающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В ближайшие годы, по мере поэтапного вступления закона в силу, преподавание на языках меньшинств теперь будет возможно только в начальной школе, дальнейшее обучение допускается только на украинском языке. В результате между Украиной и рядом соседних европейских стран возникли резкие разногласия. Россия также раскритиковала украинский закон об образовании, нарушающий подписанные Киевом международные соглашения в сфере защиты прав человека.