Госдеп заявил, что Турция еще удерживает под стражей двух сотрудников дипмиссий США

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Турции продолжают удерживать под стражей двух сотрудников американских дипломатических миссий из числа местных граждан. Это подтвердила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Двое из наших нанятых на месте сотрудников, как вы, возможно, помните, не так давно были заключены под стражу. По состоянию на сегодняшний день они все еще находятся под стражей", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. По ее словам, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн, находящийся с визитом в Турции, обсудит с принимающей стороной вопрос о дальнейшей судьбе этих двух лиц.

"Правительство Турции так и не предоставило нам улик. Правительство Турции утверждает, что они (задержанные - прим. ТАСС) занимались какой-то деятельностью террористического характера. Это, разумеется, чрезвычайно серьезное обвинение. Мы бы хотели увидеть свидетельства этого, мы пока таких свидетельств не видели", - отметила Науэрт.

Речь идет о работнике генконсульства США в Стамбуле Метине Топузе и переводчике Хамзе Улучае из консульства в Адане. Первый был задержан в октябре по обвинению в нарушении конституции. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого правительство Турции обвиняет в осуществлении попытки путча 15 июля 2016 года.

Американский посол в Анкаре Джон Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции. Анкара зеркально ответила на этот шаг Вашингтона, прекратив выдачу виз в США.

Улучай был задержан в феврале по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана, деятельность которой запрещена в Турции. Затем его освободили, но в марте опять арестовали.