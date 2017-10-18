Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп заявил, что Турция еще удерживает под стражей двух сотрудников дипмиссий США

Международная панорама
18 октября, 0:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, октября. /ТАСС

Правительство Турции так и не предоставило американской стороне улики, сказала начальник пресс-службы ведомства Хезер Науэрт

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Турции продолжают удерживать под стражей двух сотрудников американских дипломатических миссий из числа местных граждан. Это подтвердила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Смотрите также
Генконсульство США в Стамбуле

Дипломатический конфликт проверит отношения США и Турции на прочность

"Двое из наших нанятых на месте сотрудников, как вы, возможно, помните, не так давно были заключены под стражу. По состоянию на сегодняшний день они все еще находятся под стражей", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. По ее словам, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн, находящийся с визитом в Турции, обсудит с принимающей стороной вопрос о дальнейшей судьбе этих двух лиц.

"Правительство Турции так и не предоставило нам улик. Правительство Турции утверждает, что они (задержанные - прим. ТАСС) занимались какой-то деятельностью террористического характера. Это, разумеется, чрезвычайно серьезное обвинение. Мы бы хотели увидеть свидетельства этого, мы пока таких свидетельств не видели", - отметила Науэрт.

Речь идет о работнике генконсульства США в Стамбуле Метине Топузе и переводчике Хамзе Улучае из консульства в Адане. Первый был задержан в октябре по обвинению в нарушении конституции. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого правительство Турции обвиняет в осуществлении попытки путча 15 июля 2016 года.

Американский посол в Анкаре Джон Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции. Анкара зеркально ответила на этот шаг Вашингтона, прекратив выдачу виз в США.

Улучай был задержан в феврале по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана, деятельность которой запрещена в Турции. Затем его освободили, но в марте опять арестовали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гюлен, Фетхуллах
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: "Севилье" нужно извлечь уроки из ошибок в матче со "Спартаком"
2
Минобороны испытало новую ракету для комплекса "Искандер"
3
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой
4
Биография Дмитрия Пескова
5
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов
6
CNN: в Вашингтоне утверждают, что предприниматель из РФ пытался повлиять на выборы в США
7
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама