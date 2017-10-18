CNN: в Вашингтоне утверждают, что предприниматель из РФ пытался повлиять на выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Следователи, которые занимаются в США разбирательством в связи с утверждениями о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года в стране, считают, что российский предприниматель Евгений Пригожин финансировал деятельность центра, распространявшего информацию с целью влияния на общественное мнение среди американцев. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По версии его источников, "американские следователи полагают, что компания Пригожина финансировала российскую "фабрику троллей", которая применяла социальные сети для распространения фальсифицированных новостных материалов во время президентской кампании 2016 года в США". Телеканал утверждает, что его журналисты ознакомились "с внутренними документами компании". Из них якобы следует, что одно из подразделений указанного центра называлось "отдел провокаций". Оно будто бы специализировалось "на распространении фальсифицированных новостей и обострении социальных разногласий на Западе".

В публикации утверждается, что компания Пригожина поддерживала базировавшуюся в Санкт-Петербурге организацию под названием "Агентство интернет-исследований". Месячный бюджет последней в 2013 году якобы составлял $1 млн.

Разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.