"Группа Лимы": результаты региональных выборов в Венесуэле нуждаются в проверке

БОГОТА, 18 октября. /ТАСС/. Региональные выборы в Венесуэле прошли с нарушениями, в связи с чем необходимо провести независимую проверку хода и результатов голосования. Об этом говорится в распространенном во вторник МИД Колумбии официальном сообщении правительств стран, входящих в "Группу Лимы".

"В связи с различными преградами, запугиванием, манипуляциями и нарушениями на выборах в Боливарианской Республике Венесуэла 15 октября 2017 года, которые ставят под сомнение результаты голосования, правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая и Перу считают крайне необходимым проведение независимой проверки всего электорального процесса при участии признанных международных наблюдателей с целью прояснить вызванные результатами указанных выборов разногласия и узнать истинное волеизъявление венесуэльского народа", - гласит документ.

В "Группу Лимы" вошли 12 вышеупомянутых стран, главы МИД которых 8 августа этого года подписали в Лиме (Перу) совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи, созванной в Венесуэле 30 июля по решению президента страны Николаса Мадуро.

Прошедшие в воскресенье губернаторские выборы в Венесуэле завершились победой кандидатов от Единой социалистической партии. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, обнародовавшего итоги голосования в 22 из 23 штатов, проправительственные кандидаты возглавят 17 регионов, а оппозиция - пять. Ранее Президент Мадуро заявлял, что участие граждан страны в региональных выборах будет означать, что они признают Конституционную ассамблею.