Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Австралии опасается миграции боевиков ИГ из Сирии на Филиппины

Международная панорама
18 октября, 7:48 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 18, октября. /ТАСС

По информации австралийских властей, в настоящее время примерно 110 граждан страны являются боевиками ИГ в Ираке и Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 18 октября. /ТАСС/. Освобождение города Ракка в Сирии от боевиков "Исламского государств" (ИГ, запрещена в РФ) вынудит многих членов террористической группировки совершить попытки перебраться в другие страны, включая Филиппины. Об этом сообщила в среду журналистам министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Смотрите также

Коалиция СДС заявила об освобождении Ракки от ИГ

ООН: большая часть Ракки повреждена или уничтожена в результате боев

Госдеп заявил, что США будут оказывать помощь сирийцам после освобождения Ракки

"ИГ пустилась сейчас в бега, и нас тревожит возможность того, что она [террористическая группировка] появится где-то в других регионах мира, в том числе на Филиппинах", - заявила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

"Ни одна страна не является полностью защищенной от террористических атак", - предупредила Бишоп.

Во вторник вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) заявила об освобождении Ракки от боевиков ИГ. Штурм города, который террористы провозгласили своей "столицей" в Сирии, начался 6 июня, операцию проводили состоящие преимущественно из курдов СДС, поддержку которым оказывают Соединенные Штаты. В минобороны США во вторник заявили, что Ракка освобождена от экстремистов на 90%. По данным правительства Австралии, в настоящее время примерно 110 граждан страны являются боевиками ИГ в Ираке и Сирии, еще 80 австралийских боевиков были уничтожены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бишоп, Джули
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Ирак Сирия Австралия Филиппины
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
2
Биография Дмитрия Пескова
3
"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победу
4
Россия призвала США немедленно уничтожить свое химическое оружие
5
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама