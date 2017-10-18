Глава МИД Австралии опасается миграции боевиков ИГ из Сирии на Филиппины

СИДНЕЙ, 18 октября. /ТАСС/. Освобождение города Ракка в Сирии от боевиков "Исламского государств" (ИГ, запрещена в РФ) вынудит многих членов террористической группировки совершить попытки перебраться в другие страны, включая Филиппины. Об этом сообщила в среду журналистам министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

"ИГ пустилась сейчас в бега, и нас тревожит возможность того, что она [террористическая группировка] появится где-то в других регионах мира, в том числе на Филиппинах", - заявила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

"Ни одна страна не является полностью защищенной от террористических атак", - предупредила Бишоп.

Во вторник вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) заявила об освобождении Ракки от боевиков ИГ. Штурм города, который террористы провозгласили своей "столицей" в Сирии, начался 6 июня, операцию проводили состоящие преимущественно из курдов СДС, поддержку которым оказывают Соединенные Штаты. В минобороны США во вторник заявили, что Ракка освобождена от экстремистов на 90%. По данным правительства Австралии, в настоящее время примерно 110 граждан страны являются боевиками ИГ в Ираке и Сирии, еще 80 австралийских боевиков были уничтожены.