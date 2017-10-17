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Коалиция СДС заявила об освобождении Ракки от ИГ

Международная панорама
17 октября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Город находится под полным контролем "Сил демократической Сирии"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) во вторник завершила освобождение города Ракка от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил агентству AFP официальный представитель СДС Таляль Силло.

"[Операция] завершена, город находится под полным контролем "Сил демократической Сирии", - сказал он.

Штурм города Ракки, который ИГ провозгласила своей "столицей" в Сирии, начался 6 июня. Операцию проводила коалиция "Силы демократической Сирии", которая действует при поддержке США и состоит, преимущественно, из курдов.

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