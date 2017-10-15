СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ

"Уфа" обыграла "Локомотив" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 октября, 15:53
Колобков: фестиваль молодежи стал примером реализации олимпийского наследия СочиСпорт 15 октября, 15:41
Колобков принял участие в работе спортивных площадок на фестивале молодежи в СочиСпорт 15 октября, 15:41
В Гидрометцентре опровергли сообщения о первом снеге в ПодмосковьеОбщество 15 октября, 15:34
Поветкин начал в Кисловодске подготовку к следующему боюСпорт 15 октября, 15:31
Живое общение молодежи на фестивале может быть лекарством от селфи-зависимостиОбщество 15 октября, 15:18
Мутко заявил, что для него Ласицкене является лучшей легкоатлеткой мираСпорт 15 октября, 15:15
Sky: число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человекМеждународная панорама 15 октября, 15:05
Атмосфера в Сочи на старте фестиваля молодежи напомнила Мутко Олимпиаду-2014Спорт 15 октября, 14:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Не более 300 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) до сих пор остаются в городе Ракка, расположенном на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты Asharq Al-Awsat, цитируя заявление представителя отрядов вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии" (СДС).
"Максимум 300 вооруженных сторонников ИГ, большинство из которых иностранцы, до сих пор находятся в Ракке", - говорится в заявлении СДС. По утверждению представителя оппозиции, формирования которой блокируют город при поддержке международной коалиции, "из Ракки вышли 275 боевиков ИГ, согласно достигнутой с ними договоренности".
Представитель СДС также заявил, что из Ракки выведены "практически все мирные жители".
Как ранее сообщалось, в ночь с пятницы на субботу отрядам СДС сдалось около 100 боевиков. Все они сирийцы. Отмечалось, что предложение сдаваться в плен не распространяется на вооруженных сторонников ИГ других национальностей, засевших в городе. Однако позже выяснилось, что среди покидающих Ракку сторонников ИГ находятся не только граждане Сирии, примкнувшие к террористам.
В конце прошлой недели международная коалиция объявила о полном освобождении Ракки от экстремистов. Спустя сутки представитель командования международных сил сообщил, что для установления окончательного контроля над городом потребуется еще несколько дней.
Штурм Ракки, удерживаемой формированиями ИГ, начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС коалиции, в боевых операциях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из Ирака.