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СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ

Международная панорама
15 октября, 15:53 UTC+3 КАИР КАИР 15, октября. /ТАСС

В заявлении представителя отрядов "Силы демократической Сирии" говорится, что большинство оставшихся в городе боевиков - иностранцы

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КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Не более 300 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) до сих пор остаются в городе Ракка, расположенном на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты Asharq Al-Awsat, цитируя заявление представителя отрядов вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

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"Максимум 300 вооруженных сторонников ИГ, большинство из которых иностранцы, до сих пор находятся в Ракке", - говорится в заявлении СДС. По утверждению представителя оппозиции, формирования которой блокируют город при поддержке международной коалиции, "из Ракки вышли 275 боевиков ИГ, согласно достигнутой с ними договоренности".

Представитель СДС также заявил, что из Ракки выведены "практически все мирные жители".

Как ранее сообщалось, в ночь с пятницы на субботу отрядам СДС сдалось около 100 боевиков. Все они сирийцы. Отмечалось, что предложение сдаваться в плен не распространяется на вооруженных сторонников ИГ других национальностей, засевших в городе. Однако позже выяснилось, что среди покидающих Ракку сторонников ИГ находятся не только граждане Сирии, примкнувшие к террористам.

В конце прошлой недели международная коалиция объявила о полном освобождении Ракки от экстремистов. Спустя сутки представитель командования международных сил сообщил, что для установления окончательного контроля над городом потребуется еще несколько дней.

Штурм Ракки, удерживаемой формированиями ИГ, начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС коалиции, в боевых операциях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из Ирака.

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