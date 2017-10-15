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Арабо-курдские формирования начали завершающий этап операции против ИГ в Ракке

Международная панорама
15 октября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В заявлении "Сил демократической Сирии", опубликованном агентством Reuters, отмечается, что битва будет продолжаться до тех пор, пока город не будет зачищен от отказавшихся сдаться террористов

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Бойцы коалиции "Силы демократической Сирии" в Ракке

Бойцы коалиции "Силы демократической Сирии" в Ракке

© REUTERS/Erik De Castro

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, начала завершающий этап операции по освобождению сирийского города Ракка (510 км от Дамаска), расположенный на севере страны, от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление СДС.

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"Битва будет продолжаться до тех пор, пока весь город не будет зачищен от отказавшихся сдаться террористов, в число которых входят иностранные боевики", - говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, в СДС ранее заявили, что в субботу конвой с боевиками ИГ покинул Ракку. По данным Reuters, имеется противоречивая информация об эвакуированных, среди которых как сирийцы, так и иностранные наемники и остается неясным, сколько боевиков все еще в городе. "Последняя партия боевиков [которая согласилась] покинула город", - приводит агентство слова пресс-секретаря СДС Мустафы Бали. По словам члена городского совета Ракки Омара Аллуша, среди эвакуированных были иностранные наемники.

Решение СДС ускорить окончание операции, позволив боевикам ИГ покинуть Ракку, противоречит заявлениям коалиции, возглавляемой США, отмечает Reuters. "Мы не всегда можем полностью согласиться с нашими партнерами. Но мы должны уважать их решения", - приводит агентство слова полковника американских сухопутных войск Райана Диллона, официального представителя штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

В субботу телеканал Al Hadas сообщил, что Международная коалиция, которую возглавляют США, не дает возможности иностранным наемникам, воюющим на стороне ИГ покидать осажденный город Ракка. По имеющейся информации, в ночь с пятницы на субботу в плен к отрядам вооруженной оппозиции СДС, которые вели бои с террористами под Раккой, сдалось около 100 боевиков. Все они - сирийцы. Предложение сдаваться в плен не распространяется на вооруженных сторонников ИГ других национальностей, засевших в городе.

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