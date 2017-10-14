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Минобороны РФ обвинило США в ковровых бомбардировках жилых кварталов Ракки

Армия и ОПК
14 октября, 20:19 UTC+3

Действия США в Сирии принесли лишь многотысячных жертв "освобождаемого" населения, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

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Материал из 1 страницы
© Mezopotamya Agency, via AP

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. США ведут ковровые бомбардировки жилых кварталов в сирийской Ракке, уничтожают источники водоснабжения. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Используемые США и коалицией ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв "освобождаемого" населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции", - рассказал он.

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