Минобороны РФ обвинило США в ковровых бомбардировках жилых кварталов Ракки

Минобороны РФ обвинило США в ковровых бомбардировках жилых кварталов РаккиАрмия и ОПК 14 октября, 20:19
Чего ждут участники от фестиваля в СочиОбщество 14 октября, 20:02
Путин назвал угрозой эрозию международного права и культуры межгосударственного диалогаПолитика 14 октября, 20:00
Аршавин выиграл Кубок Казахстана в составе "Кайрата"Спорт 14 октября, 19:46
Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге. ВидеотрансляцияПолитика 14 октября, 19:43
КНДР не планирует проводить встречу с Южной Кореей на полях МПСМеждународная панорама 14 октября, 19:38
Жуков проведет олимпийский урок на Всемирном фестивале молодежи и студентовСпорт 14 октября, 19:33
В Киеве националисты проводят марш по случаю годовщины образования повстанческой армииМеждународная панорама 14 октября, 19:32
Южная Корея рассчитывает на диалог с КНДР по ядерной проблеме на МПСМеждународная панорама 14 октября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. США ведут ковровые бомбардировки жилых кварталов в сирийской Ракке, уничтожают источники водоснабжения. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Используемые США и коалицией ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв "освобождаемого" населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции", - рассказал он.