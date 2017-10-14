СМИ: коалиция не дает возможности иностранным наемникам ИГ выходить из Ракки

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КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Международная коалиция, которую возглавляют США, не дает возможности иностранным наемникам, воюющим на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), покидать осажденный город Ракка, расположенный на севере Сирии. Об этом в субботу передал телеканал Al Hadas со ссылкой на представителя командования международных сил.
По имеющейся информации, в ночь с пятницы на субботу в плен отрядам вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые вели бои с террористами под Раккой, сдалось около 100 боевиков. Все они - сирийцы. Предложение сдаваться в плен не распространяется на вооруженных сторонников ИГ других национальностей, засевших в городе.
Минувшим вечером коалиция объявила о полном освобождении Ракки от экстремистов - города, который считался форпостом ИГ в северных районах Сирии. Однако несколько часов назад представитель командования международных сил сообщил, что для установления окончательного контроля над городом потребуется еще один- два дня.
Штурм Ракки, удерживаемой формированиями ИГ, начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС коалиции, в боевых операциях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из соседнего Ирака.