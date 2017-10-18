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Ночь в центре Киева прошла без происшествий

Международная панорама
18 октября, 9:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, октября. /ТАСС

По неофициальным данным, часть митингующих ночью приехала к дому президента Украины

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Около 40 палаток участников протестной акции стоят у здания Верховной рады Украины, ночь в центре Киева прошла без происшествий, нарушений порядка не зафиксировано.

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В палатках ночевали в основном организаторы акции, однако был ли среди них лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили неизвестно.

В то же время, по неофициальным данным, часть митингующих ночью приехала к дому президента Украины. Как утверждает один из участников митинга, там сейчас усилена охрана - дом Петра Порошенко оцепили около 800 полицейских.

Во вторник в центре Киева митинговали более 5 тысяч сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", а также ультраправых организаций "Свобода" и "Национальный корпус".

Среди требований протестующих - отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли также потребовал от Порошенко уйти в отставку. Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в среду, что украинские силовики не будут препятствовать акции и сносить палатки. Он также заявил, что у спецслужб есть информация о фактах хранения и закупки оружия лицами, находящимися среди митингующих. По данным главы столичной полиции Андрея Крищенко, уже изъято большое количество взрывчатых веществ, гранат, автоматов, дымовых шашек.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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