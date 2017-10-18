Действующий чемпион НБА "Голден Стейт" проиграл "Хьюстону" в первом матче сезонаСпорт 18 октября, 9:07
Федерация футбола Франции подтвердила планы сборной о базировании в Подмосковье на ЧМ-2018Спорт 18 октября, 9:03
Труппа Мариинского театра открыла гастроли в США балетом "Баядерка"Культура 18 октября, 9:02
В результате пожара в доме престарелых в Иркутске госпитализированы 13 человекПроисшествия 18 октября, 8:59
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянииКультура 18 октября, 8:45
"Вегас" обыграл "Баффало" и вышел на первое место в Западной конференции НХЛСпорт 18 октября, 8:25
В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 12 человекПроисшествия 18 октября, 8:20
Японские ученые нашли на Луне пещеру, где можно разместить исследовательскую базуКосмос 18 октября, 7:58
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 годОбщество 18 октября, 7:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Около 40 палаток участников протестной акции стоят у здания Верховной рады Украины, ночь в центре Киева прошла без происшествий, нарушений порядка не зафиксировано.
В палатках ночевали в основном организаторы акции, однако был ли среди них лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили неизвестно.
В то же время, по неофициальным данным, часть митингующих ночью приехала к дому президента Украины. Как утверждает один из участников митинга, там сейчас усилена охрана - дом Петра Порошенко оцепили около 800 полицейских.
Во вторник в центре Киева митинговали более 5 тысяч сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", а также ультраправых организаций "Свобода" и "Национальный корпус".
Среди требований протестующих - отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли также потребовал от Порошенко уйти в отставку. Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в среду, что украинские силовики не будут препятствовать акции и сносить палатки. Он также заявил, что у спецслужб есть информация о фактах хранения и закупки оружия лицами, находящимися среди митингующих. По данным главы столичной полиции Андрея Крищенко, уже изъято большое количество взрывчатых веществ, гранат, автоматов, дымовых шашек.