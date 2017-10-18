Мадуро: США совершают ошибку, используя подходы холодной войны к Венесуэле

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп совершает ошибку, используя по отношению к Венесуэле подходы, которые существовали во времена холодной войны. Такое мнение высказал во вторник венесуэльский лидер Николас Мадуро, выступая на пресс-конференции для национальных и зарубежных СМИ, сообщил государственный канал южноамериканской страны VTV.

"В Вашингтоне должны сознавать, что с нами можно вести диалог, и что схемы политики холодной войны являются устаревшими, возмутительными и потерпевшими крах", - заявил Мадуро. Он подчеркнул, что советники Трампа в Белом доме строят ошибочную политику по отношению к южноамериканской республике. "Венесуэла - не коммунистическая страна из Восточной Европы 80-х годов. Венесуэла - свободная, демократическая страна, которая имеет свою собственную модель - да, социалистическую, но [относящуюся] к XXI веку", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Во время выступления Мадуро также отверг обвинения в том, что он якобы использует диктаторские методы в руководстве страной. "Я не диктатор. Венесуэльский народ этого бы не принял. <...> Я не магнат. Я - борец, который готов отдать свою жизнь за родину", - сказал глава государства.

Президент Венесуэлы указал, что нельзя предпринимать попытки осуществить нападение на демократическую страну, имея ввиду угрозы со стороны Вашингтона. "Чем больше агрессивных выпадов будут осуществлять Соединенные Штаты, тем больше сторонников будет появляться у [Боливарианской] революции", - отметил Мадуро.

В середине августа президент США Трамп заявил, что не исключает вероятности военного решения венесуэльской проблемы в случае необходимости. Заявления хозяина Белого дома не нашли поддержки среди стран региона. Мадуро в свою очередь назвал тогда угрозу военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле со стороны Соединенных Штатов очень грубой ошибкой.