Первый за почти 30 лет саудовский самолет приземлился в аэропорту Багдада

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первый за 27 лет самолет из Саудовской Аравии приземлился в среду в международном аэропорту Багдада, передает государственное телевидение Ирака. По информации иракского министерства транспорта, прибытие пассажирского лайнера из королевства "знаменует собой возобновление авиасообщения между двумя странами, прерванного в 1990 году после вторжения Ирака в Кувейт".

Как заявил во вторник министр транспорта страны Казем аль-Хамами, "Багдад и Эр-Рияд подписали ранее меморандум о взаимопонимании по регулированию воздушных перевозок между двумя государствами". По информации министра, первооткрывателем стала саудовская авиакомпания "Flynas". "В дальнейшем свои рейсы в Ирак планирует осуществлять еще одна частная компания королевства", - сообщил он.

В 2016 году Эр-Рияд спустя четверть века возобновил деятельность своего посольства в Ираке. Вторжение иракских войск в Кувейт и последовавшая за этим война в Персидском заливе 1991 года, в которой Саудовская Аравия принимала участи на стороне международной коалиции, практически свели на нет отношения между странами. После свержения режима Саддама Хусейна Эр-Рияд выражал недовольство политикой бывшего иракского премьер-министра Нури аль-Малики, обвиняя его в сближении с шиитским Ираном и дискриминации суннитского населения страны. Потепление в отношениях между Эр-Риядом и Багдадом наметилось лишь после того, как в 2014 году новым главой правительства Ирака стал Хейдар аль- Абади.