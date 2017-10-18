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Первый за почти 30 лет саудовский самолет приземлился в аэропорту Багдада

Международная панорама
18 октября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ранее Багдад и Эр-Рияд подписали меморандум о взаимопонимании по регулированию воздушных перевозок между двумя государствами

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первый за 27 лет самолет из Саудовской Аравии приземлился в среду в международном аэропорту Багдада, передает государственное телевидение Ирака. По информации иракского министерства транспорта, прибытие пассажирского лайнера из королевства "знаменует собой возобновление авиасообщения между двумя странами, прерванного в 1990 году после вторжения Ирака в Кувейт".

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Как заявил во вторник министр транспорта страны Казем аль-Хамами, "Багдад и Эр-Рияд подписали ранее меморандум о взаимопонимании по регулированию воздушных перевозок между двумя государствами". По информации министра, первооткрывателем стала саудовская авиакомпания "Flynas". "В дальнейшем свои рейсы в Ирак планирует осуществлять еще одна частная компания королевства", - сообщил он.

В 2016 году Эр-Рияд спустя четверть века возобновил деятельность своего посольства в Ираке. Вторжение иракских войск в Кувейт и последовавшая за этим война в Персидском заливе 1991 года, в которой Саудовская Аравия принимала участи на стороне международной коалиции, практически свели на нет отношения между странами. После свержения режима Саддама Хусейна Эр-Рияд выражал недовольство политикой бывшего иракского премьер-министра Нури аль-Малики, обвиняя его в сближении с шиитским Ираном и дискриминации суннитского населения страны. Потепление в отношениях между Эр-Риядом и Багдадом наметилось лишь после того, как в 2014 году новым главой правительства Ирака стал Хейдар аль- Абади.

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