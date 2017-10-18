Избирком в Иракском Курдистане принял решение отложить проведение выборов в регионе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Высшая независимая избирательная комиссия по выборам и референдуму в Иракском Курдистане приняла решение отложить на неопределенный срок парламентские и президентские выборы в автономии. Об этом сообщил в среду телеканал Al Sumaria.

По имеющейся информации, комиссия "решила временно приостановить все процедуры, связанные с выборами в курдском регионе", запланированными на 1 ноября. В избиркоме отметили, что причиной таких мер стали последние события в автономии и отсутствие кандидата на пост главы Иракского Курдистана.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака.

1 ноября в автономии должны пройти президентские и парламентские выборы, однако, как заявляли в избиркоме, официально ни один кандидат не утвержден. Заявку на участие подал только представитель от оппозиционной ДПК партии Движение за перемены "Горан" Тауфик Рахим. Решение о допуске Рахима к выборам должен принять парламент.