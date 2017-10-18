Захарченко заявил, что примет участие в выборах главы провозглашенной ДНР в 2018 году

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко выразил намерение принять участие в следующих выборах главы республики, которые намечены на 2018 год.

"Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году", - заявил он в интервью "Донецкому агентству новостей", после состоявшегося в среду в Донецке съезда актива общественного движения "Донецкая республика".

В ходе мероприятия секретарь Торезского отделения "Донецкой республики" Андрей Бедило попросил Захарченко стать кандидатом от этого общественного движения.

Захарченко поблагодарил жителей ДНР за доверие к проводимой им политике. "Если обратить внимание на ситуацию на международной арене, конкретно в Минске, мы с вами видим, что Украина даже не сподобилась принять закон об особом статусе в полном виде. Очевидно, что такие действия Киева мы воспринимаем однозначно - как нежелание выполнять "Минск". Учитывая это, я не вижу никаких препятствий, для того чтобы принять участие в выборах главы 2018 года в качестве представителя общественного движения "Донецкая республика", - отметил он.

Согласно действующей редакции конституции ДНР, глава республики избирается сроком на четыре года и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Первые в ДНР выборы прошли 2 ноября 2014 года. На пост главы претендовали три кандидата. Захарченко победил, набрав в три раза больше голосов, чем получили оба его конкурента.