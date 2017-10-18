Глава Минюста США вновь отверг предположения о сговоре с РФ

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс в очередной раз отверг предположения о его участии в сговоре с российскими официальными лицами во время президентских выборов в 2016 году. Выступая в среду на слушаниях в сенатском юридическом комитете Конгресса, он заявил, что подобные утверждения - "отвратительная и омерзительная ложь". "Я не встречался ни с кем из российских официальных лиц, чтобы обсуждать вопросы, связанные с какой-либо координацией избирательной кампании", - подчеркнул Сешнс.

Представители Демократической партии в комитете буквально забросали Сешнса вопросами о его встречах в прошлом году, когда республиканец Дональд Трамп вел борьбу за Белый дом, с бывшим в то время послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о роли, которую сыграл Сешнс в увольнении директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

Практически на все эти вопросы глава Минюста либо отказывался отвечать, либо ничего не говорил по существу. На требования одного из сенаторов-демократов рассказать о деталях его бесед с Трампом, во время которых затрагивались вопросы о ходе расследования предполагаемого вмешательства Москвы в выборы, Сешнс указал: "Я не могу раскрыть содержание моих конфиденциальных разговоров с президентом".

Сешнс, который одновременно является генеральным прокурором страны, на момент встреч с Кисляком был членом сенатского комитета Конгресса по делам вооруженных сил. На слушаниях в среду он, осторожно подбирая слова, отметил, что, беседуя с российским послом, "возможно и допустил какие-то комментарии относительно позиций Трампа". "Но я не думаю, что мы обсуждали детали предвыборной кампании [Трампа]", - добавил он.

Демократы обвиняют Сешнса в том, что во время слушаний в Сенате Конгресса, посвященных утверждению его кандидатуры на пост министра юстиции, он скрыл информацию о своих встречах с Кисляком. 3 марта Сешнс был даже вынужден самоустраниться от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы, чтобы не ставить под сомнение их объективность.

На вопрос, вызывал ли его для допроса спецпрокурор Роберт Мюллер, пытающийся выяснить, был ли сговор между руководителями избирательной кампании Трампа и Москвой, Сешнс ответил: "Нет".