Глава Минюста США уведомил Конгресс о согласии выступить на слушаниях по России

ВАШИНГТОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министр юстиции, генеральный прокурор Джефф Сешнс дал согласие на то, чтобы выступить в Конгрессе США на слушаниях, посвященных рассмотрению утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. О принятом решении Сешнс уведомил в субботу в письменной форме сенатора Ричарда Шелби (республиканец, от штата Алабама).

Эти слушания с участием главы американского Минюста состоятся во вторник в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.