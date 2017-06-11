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Глава Минюста США уведомил Конгресс о согласии выступить на слушаниях по России

Международная панорама
11 июня, 1:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Слушания состоятся 13 июня в специальном комитете по разведке Сената Конгресса

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министр юстиции, генеральный прокурор Джефф Сешнс дал согласие на то, чтобы выступить в Конгрессе США на слушаниях, посвященных рассмотрению утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. О принятом решении Сешнс уведомил в субботу в письменной форме сенатора Ричарда Шелби (республиканец, от штата Алабама).

Эти слушания с участием главы американского Минюста состоятся во вторник в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

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