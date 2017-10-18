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Правительство Швейцарии запретило выдачу гражданам КНДР разрешений на работу

Международная панорама
18 октября, 23:31 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 18, октября. /ТАСС

Таким образом страна ввела в действие меры, принятые в соответствие с резолюцией Совбеза ООН

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ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Швейцария ужесточила санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми в августе и сентябре. В частности, введен запрет на выдачу гражданам этой страны разрешений на работу, а также создание с гражданами республики совместных предприятий, сообщил в среду Федеральный совет (правительство) на своем сайте.

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Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

Подчеркивается, что с 18 октября Федеральный совет "вводит в действие обязательные меры в соответствии с международным правом". Речь идет о резолюциях Совета Безопасности ООН: номер 2371 от 5 августа и номер 2375 от 11 сентября текущего года, принятых в ответ на испытания ракет и ядерного заряда. Эти две резолюции "усиливают арсенал наказаний в торговле, финансовой сфере, а также в том, что касается разрешений на работу".

"Отныне запрещено выдавать разрешения на работу северокорейским гражданам", - указывает швейцарское правительство, подчеркивая, что исключение составляют разрешения, выданные до 11 сентября 2017 года. Вводится запрет на "поддержание или эксплуатацию существующих совместных предприятий и кооперативов", а также на создание новых. Действующие в настоящее время подобные предприятия должны быть ликвидированы до 9 января 2018 года. Финансовые транзакции с КНДР разрешены только для обеспечения работы дипломатических миссий и в гуманитарных целях.

В имущественной сфере вводятся новые ограничения в дополнение к уже существующим, указывает Федеральный совет. Запрещено покупать, импортировать и провозить транзитом из КНДР свинец, текстиль, рыбу и морепродукты. Импорт в эту страну нефти ограничен двумя миллионами баррелей "черного золота" в год. В области морского транспорта запрещена перевалка грузов с морских судов КНДР, а также оказание содействия таким операциям.

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