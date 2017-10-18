Курц: ЕС должен более гибко подходить к процессу принятия антироссийских санкций

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Европейский союз должен более гибко подходить к процессу принятия санкций против РФ, но при этом не изменять своим принципам. Об этом председатель Австрийской народной партии (АНП) и министр иностранных дел Себастьян Курц заявил в интервью газете Financial Times.

"Европейскому союзу следует быть "более гибким в процессе, но не в принципах" принятия санкций, передает слова Курца газета.

В июне нынешнего года Совет ЕС официально продлил экономические секторальные санкции против РФ на шесть месяцев, до 31 января 2018 года. Санкционная политика ЕС включает три независимых направления: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября этого года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года), а также ограничительные меры в отношении Крыма (до 23 июня 2018 года).

В сентябре Евросоюз в очередной раз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан и компаний России. В настоящее время ограничительные меры применяются к 149 лицам и 38 организациям.

Как ранее сообщил ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, на третий год действия санкций любая страна и экономически, и финансово адаптируется к веденным против нее рестрикциям. По словам дипломата, самое главное заключается в том, что санкции не достигли тех целей, ради которых они были задуманы, то есть они не изменили внешнеполитического курса РФ.