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Канадский "закон имени Сергея Магнитского" вступил в силу

Международная панорама
19 октября, 0:07 UTC+3

Документ получил королевскую санкцию

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Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "закон имени Сергея Магнитского", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", получил королевскую санкцию и вступил в силу. Соответствующее уведомление размещено в среду на сайте парламента Канады.

4 октября за документ проголосовали 277 членов Палаты общин (нижней палаты), против никто не высказался, воздержавшихся среди присутствующих парламентариев не было. Всего в Палате общин 338 депутатов, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и все члены либерального правительства страны. Позже документ одобрил Сенат.

Для вступления в силу закона его должна была подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

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