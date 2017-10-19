Аэропорты Бангкока примут более 3 млн пассажиров в дни прощания с королем Рамой IX

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БАНГКОК, 19 октября. /ТАСС/. Аэропорты Бангкока, как ожидается, будут переполнены пассажирами на следующей неделе в связи с церемонией прощания с королем Таиланда Пумипоном Адульядетом (Рама IX), которая пройдет в столице королевства 26 октября.
Как сообщила в четверг управляющая компания "Аэропорты Таиланда", две воздушных гавани Бангкока - Суваннапхуми и Дон Мыанг - с 23 по 31 октября обслужат 14,8 тыс. внутренних и международных рейсов, которыми воспользуются более 3 млн. пассажиров. Как подчеркнули в компании, подобное число пассажиров "существенно выше, чем обычно". Для оказания помощи и консультации тем, кто прилетит для участи в траурных мероприятиях, в аэропортах Бангкока созданы специальные информационные центры.
Ранее несколько таиландских авиакомпаний объявили об увеличении количества рейсов в Бангкок в конце октября в связи с большим наплывом пассажиров из разных регионов Таиланда, желающих попасть на церемонию кремации монарха.
Рама IX ушел из жизни 13 октября 2016 года после продолжительной болезни. В стране объявили траур на один год, а тело монарха было доставлено в Большой королевский дворец и помещено в сидячем положении в специальную погребальную урну, которая сейчас находится в тронном зале Дусит Маха Прасат. Кремация назначена на 26 октября и состоится на столичной площади Санам Луанг, где для этого уже построен погребальный помост высотой более 50 м.
Наблюдать за церемонией с площади смогут лишь около 7,5 тыс. подданных, получивших специальное разрешение. Однако прилегающие к месту прощания районы, как ожидается, заполнят до 250 тыс. человек. Все похоронные церемонии в Таиланде продлятся в период с 25 по 29 октября.