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Асад: разгром террористов в Сирии нанес удар по планам Запада

Международная панорама
19 октября, 15:55 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Президент арабской республики подчеркнул, что некоторые страны все еще продолжают оказывать финансовую помощь радикалам

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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© EPA/SANA

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад принял в четверг в Дамаске начальника генштаба иранской армии Мохаммада Бакери. Как сообщило агентство SANA, иранский военачальник передал ему послание верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи, в котором тот поздравил Сирию и ее народ "с победами в войне против терроризма".

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Асад заявил на встрече, что "разгром террористов в Сирии нанес сокрушительный удар по планам Запада на всем Ближнем Востоке". При этом он отметил, что "ряд государств продолжает оказывать помощь террористическим формированиям".

Как подчеркнул президент, "военное партнерство с Ираном и другими союзниками получило за годы конфликта качественно новое развитие".

По информации SANA, иранский генерал заявил на встрече, что "целью его визита в Дамаск является разработка совместной стратегии по координации и военно-техническому сотрудничеству с Сирией на новом этапе - после больших успехов, достигнутых на фронте".

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