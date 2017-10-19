Испанский Сенат может проголосовать по ограничению самоуправления Каталонии 26-27 октября

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МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Испании может проголосовать 26 или 27 октября по вопросу одобрения мер, которые предложит правительство для урегулирования ситуации в Каталонии. Об этом ТАСС заявил источник в парламенте королевства.
По его словам, в субботу в 10:00 по местному времени (11:00 мск) состоится экстренное заседание Совета министров, в ходе которого будет решено, какие именно рычаги хочет задействовать правительство, применив 155-ю статью конституции. Она позволяет Мадриду ограничить самоуправление Каталонии и взять на себя некоторые полномочия региональных властей.
После этого, премьер-министр Испании Мариано "Рахой направит председателю Сената [Пио Гарсие-Эскудеро Маркесу] документ, в котором будет объяснено, какие меры просит одобрить" правительство. Специальная комиссия верхней палаты парламента даст главе Каталонии Карлесу Пучдемону определенное время на то, чтобы защитить свою позицию. Хотя пока нет точной даты проведения голосования по одобрению мер правительства, вероятнее всего, "заседание Сената состоится в четверг, 26 октября, или в пятницу, 27 октября".
Пучдемон направил в четверг письмо Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в каталонском парламенте по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. Правительство Испании в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции.
1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.