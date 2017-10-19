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Экс-президент Афганистана призвал РФ и США активнее сотрудничать по афганскому вопросу

Международная панорама
19 октября, 19:07 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Хамид Карзай также подчеркнул, что Кабулу необходима возможность самостоятельно нести ответственность за все мирные процессы политического развития

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай, выступая на итоговой сессии дискуссионного клуба "Валдай", призвал Москву более активно сотрудничать с Вашингтоном и странами Запада по афганскому вопросу.

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По его словам, для решения проблемы экстремизма в Афганистане Запад должен дать Кабулу "возможность самостоятельно нести ответственность за все мирные процессы политического развития". "США в Афганистане должны начать работу с нашими соседями, прежде всего с Россией, Китаем и Индией", - считает Карзай.

"Мы также многого ждем от России, нашего исторического соседа и друга, - подчеркнул экс-президент Афганистана. - Надеемся, что РФ будет более активно работать с США и Западом по вопросу Афганистана, протянет руку помощи, чтобы мы создали свои механизмы разрешения существующих проблем".

Карзай также призвал российских инвесторов уделить больше внимания Афганистану. "Ваш бизнес нам очень нужен", - отметил он.

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