Экс-президент Афганистана призвал РФ и США активнее сотрудничать по афганскому вопросу

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай, выступая на итоговой сессии дискуссионного клуба "Валдай", призвал Москву более активно сотрудничать с Вашингтоном и странами Запада по афганскому вопросу.

По его словам, для решения проблемы экстремизма в Афганистане Запад должен дать Кабулу "возможность самостоятельно нести ответственность за все мирные процессы политического развития". "США в Афганистане должны начать работу с нашими соседями, прежде всего с Россией, Китаем и Индией", - считает Карзай.

"Мы также многого ждем от России, нашего исторического соседа и друга, - подчеркнул экс-президент Афганистана. - Надеемся, что РФ будет более активно работать с США и Западом по вопросу Афганистана, протянет руку помощи, чтобы мы создали свои механизмы разрешения существующих проблем".

Карзай также призвал российских инвесторов уделить больше внимания Афганистану. "Ваш бизнес нам очень нужен", - отметил он.