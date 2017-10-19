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Постпред США при ООН: Россия должна ответить за "вмешательство" в выборы

Международная панорама
19 октября, 19:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

По словам Никки Хейли, "когда страна может взять и вмешаться в выборы в другой стране - это прием ведения войны"

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Россия должна понести ответственность за то, что якобы вмешалась в прошлогодние президентские выборы в США. С таким утверждением выступила в четверг постпред США при ООН Никки Хейли во время политической дискуссии в Нью-Йорке, организованной Институтом Джорджа Буша - младшего.

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"Русские <...> спрашивают, почему американцы настроены против России? Почему мы ввели санкции? Что ж, не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем настроены против России", - сказала Хейли, слова которой привела телекомпания CNN.

"Когда страна может взять и вмешаться в выборы в другой стране - это прием ведения войны, - утверждала постпред. - Они [Россия] делают это везде, и это их новое излюбленное оружие". Она считает, что Москва якобы вмешивалась в выборы и в других государствах. "Мы должны быть очень жесткими в этом плане, - сказала постпред. - Мы должны призвать их к ответственности".

В настоящее время в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы разбирательства проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Хейли, Никки Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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