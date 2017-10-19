Глава ЦРУ: приписываемое РФ вмешательство не повлияло на исход выборов в США

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Приписываемые России попытки вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году не повлияли на их исход.

Об этом заявил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий.

"Оценка разведки такова, что имевшее место российское вмешательство никак не повлияло на исход выборов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.