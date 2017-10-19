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Нетаньяху: Израиль не приемлет обстрелы своей территории и будет отвечать на них огнем

Международная панорама
19 октября, 23:19 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 19, октября. /ТАСС

Так глава еврейского государства прокомментировал прилет снаряда из Сирии на израильскую территорию

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израиль не готов мириться с обстрелами своей территории и будет быстро отвечать на них огнем. С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, комментируя перелет снаряда из Сирии на контролируемую Израилем часть Голанских высот и ответ еврейского государства на него.

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"У нас есть четкая политика: отвечать силой на любые попытки навредить нам, - сказал премьер. - Мы не приемлем обстрелы, а когда по нам наносят удар, мы отвечаем огнем, и это не занимает много времени". Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Ранее в четверг армия еврейского государства поразила позицию в Сирии, откуда незадолго до этого был выпущен снаряд, разорвавшийся на израильской части Голанских высот. "В ответ на снаряд, разорвавшийся ранее сегодня на территории Израиля, армия поразила позицию, откуда велся огонь, на сирийской части Голанских высот", - указали военные в распространенном здесь коммюнике. О пострадавших в результате инцидента с израильской стороны сообщений не поступало.

Газета "Едиот ахронот" сообщает со ссылкой на арабские СМИ, что израильская армия в четверг поразила огнем артиллерийскую позицию сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. По утверждениям газеты, израильская ответная атака также обошлась без жертв.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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