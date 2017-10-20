СМИ: император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 года

CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентомМеждународная панорама 20 октября, 3:24
СМИ: император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 годаМеждународная панорама 20 октября, 3:16
В Лос-Анджелесе начали расследование в связи с обвинениями Вайнштейна в домогательствахОбщество 20 октября, 2:58
Дебютный гол Антона Миранчука помог "Локомотиву" сыграть вничью с "Шерифом" в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 2:47
"Роснефть" примет участие в проекте по эксплуатации нефтепровода в Иракском КурдистанеЭкономика и бизнес 20 октября, 2:01
Мадуро пригрозил тюрьмой губернаторам-оппозиционерам за участие в протестахМеждународная панорама 20 октября, 1:55
Тарантино заявил, что знал о преступлениях Харви ВайнштейнаОбщество 20 октября, 1:54
Президент "Локомотива" выделил игру Антона Миранчука в составе команды в матче с "Шерифом"Спорт 20 октября, 1:48
Неймар оштрафован на $1,2 млн за неуплату налогов в БразилииСпорт 20 октября, 1:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение, согласно которому отречение императора Акихито от престола состоится в конце марта 2019 года. Об этом в пятницу сообщила газета Asahi Shimbun.
Отмечается, что соответствующее решение было во многом принято для того, чтобы облегчить необходимые бюрократические процедуры - ежегодно 31 марта в Японии завершается финансовый год. А уже 1 апреля со стартом нового финансового года на престол должен будет взойти новый японский император - крон-принц Нарухито.
Летом в Японии вступил в силу закон, который впервые за последние 200 лет разрешил императору страны отречься от престола. Документ будет действовать три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.
Акихито в августе прошлого года в беспрецедентном обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Действующее законодательство предполагает, что император выполняет свои церемониальные обязанности до конца жизни. Обращение Акихито было встречено в Японии с большой симпатией, как показали данные опросов общественного мнения. В результате было решено сделать лично для него исключение из действующего законодательства.