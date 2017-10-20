СМИ: император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 года

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение, согласно которому отречение императора Акихито от престола состоится в конце марта 2019 года. Об этом в пятницу сообщила газета Asahi Shimbun.

Отмечается, что соответствующее решение было во многом принято для того, чтобы облегчить необходимые бюрократические процедуры - ежегодно 31 марта в Японии завершается финансовый год. А уже 1 апреля со стартом нового финансового года на престол должен будет взойти новый японский император - крон-принц Нарухито.

Летом в Японии вступил в силу закон, который впервые за последние 200 лет разрешил императору страны отречься от престола. Документ будет действовать три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

Акихито в августе прошлого года в беспрецедентном обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Действующее законодательство предполагает, что император выполняет свои церемониальные обязанности до конца жизни. Обращение Акихито было встречено в Японии с большой симпатией, как показали данные опросов общественного мнения. В результате было решено сделать лично для него исключение из действующего законодательства.