Турция организовала первый наблюдательный пункт в сирийском Идлибе

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Турция организовала первый наблюдательный пункт в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, который будет задействован для мониторинга соблюдения режима перемирия. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Генштаба ВС республики, поступившем в распоряжение ТАСС.

"13 октября 2017 года был установлен первый наблюдательный пункт. Продолжается работа по сооружению других обзорных постов. Вооруженные силы Турции, которая является одним из гарантов перемирия в Сирии, продолжают выполнять свои обязательства", - отмечается в коммюнике.

Газета Milliyet 17 октября сообщила, что Анкара готовится к размещению второй военной базы в Идлибе. По данным издания, первая турецкая база на территории Сирии находится в районе Шейх Баракята, самой высокой точки гор Симеон, между провинциями Алеппо и Идлиб. Она будет использоваться для наблюдения за действиями курдских подразделений со стороны кантона Африн. Вторая база будет развернута на вертолетном аэродроме Тафтаназ, который на протяжении нескольких лет находился под контролем бойцов оппозиционной Сирийской свободной армии.

Как отмечает издание, всего Турция намерена развернуть в Идлибе три стационарные базы и более 40 наблюдательных пунктов, среди которых около 30 будут мобильными. ВС республики также собираются взять под контроль трассу Рейханлы - Африн - Телль-Рифъат.

Генштаб ВС Турции объявил о начале операции в Идлибе 9 октября. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку с целью обустройства наблюдательных пунктов. Ожидается, что они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.