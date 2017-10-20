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В правительстве Испании заявили, что о дате проведения выборов в Каталонии говорить рано

Международная панорама
20 октября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго заявил, что, если легитимность будет восстановлена, выборы будут проведены

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Испании отказались подтвердить информацию о том, что правительство и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) достигли соглашения о проведении в январе будущего года досрочных выборов в Каталонии, отметив, что разговоры о конкретной дате преждевременны. Об этом, как сообщила в пятницу газета El País, заявил официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго.

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"Слишком рано говорить о дате выборов, но в конечном итоге, если легитимность будет восстановлена, выборы будут проведены", - приводит издание его слова.

О достижении соглашения между правительством и социалистами о проведении в январе 2018 года выборов в Каталонии сообщила ранее в пятницу газета El Periodico.

Власти королевства неоднократно призывали главу Каталонии Карлеса Пучдемона объявить о проведении выборов в регионе, поскольку пока данное решение находится в его компетенции. После вступления в силу 155-й статьи, которая позволяет ограничить самоуправление в Каталонии, Мадрид может взять на себя часть полномочий каталонских властей и созвать выборы.

Глава региона Карлес Пучдемон направил в четверг письмо председателю правительства Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в каталонском парламенте по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. В пятницу на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе Рахой заявил, что о мерах по введению прямого управления в Каталонии будет объявлено в субботу. По его словам, они получат поддержку ключевых партий испанской оппозиции - социалисты и центристская партия Ciudadanos.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

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