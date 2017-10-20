Советник Додона назвал "цирком" вердикт Конституционного суда по назначению главы МО

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Представляющий президента Молдавии в Конституционном суде (КС) советник Максим Лебединский назвал "цирком" решение судей, разрешивших в пятницу назначить министра обороны в обход главы государства и верховного главнокомандующего Игоря Додона.

"Цирк продолжается, роли распределены и уже отыграны", - сказал Лебединский журналистам после того, как судьи огласили свое решение. Он напомнил, что три года назад суд принял решение, что кандидаты в министры не могут быть предложены повторно, если их неподкупность подвергается сомнению.

"При этом сегодня судьи высказались в пользу кандидата на должность министра обороны Евгения Стурзы, неподкупность которого подвергается сомнению в СМИ. Мы не понимаем, как человек, который не имеет ничего общего с министерством обороны будет находиться во главе главного силового органа. Мы осуждаем это решение КС и остаемся на своей позиции. Время расставит все по местам, каждый ответит за свои действия", - сказал Лебединский.

Ранее он потребовал отвода составу КС, но судьи отклонили это решение.

В пятницу КС разрешил назначить министра обороны в обход президента. Судьи мотивировали свое решение тем, что президент "не выполнил свои конституционные обязанности" и дважды отклонил предложенную премьером Павлом Филипом кандидатуру Стурзы на пост министра обороны. Они указали, что по закону глава государства имеет право сделать это только один раз. В случае повторного выдвижения, обязан подписать указ о назначении, если премьер-министр повторно выдвинет ту же кандидатуру.

Отказ Додона утвердить Стурзу, в решении КС приравняли к "неспособности президента исполнять свои обязанности". В этом случае, указали они, полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру. Однако в каждом конкретном случае они должны запрашивать решение КС.