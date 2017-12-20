Тиллерсон: кампания по давлению на КНДР должна привести к началу переговоров

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. США не отказываются от дипломатического подхода к решению проблемы вокруг КНДР, но давление на Пхеньян продолжится, пока власти страны не согласятся начать переговоры. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам состоявшейся в Оттаве встречи с главой МИД Канады Христей Фриланд. Трансляцию их выступления в интернете вело канадское внешнеполитическое ведомство.

"Белый дом поддерживает дипломатические переговоры", - заверил шеф американской дипломатии. При этом он отметил, что пока КНДР не примет решение об участии в переговорах, давление на нее будет лишь усиливаться. "Кампания по оказанию давления (на Пхеньян) должна увенчаться переговорами. Мы не можем говорить с ними, пока они не готовы говорить", - добавил госсекретарь.

В свою очередь Фриланд заявила, что "международное сообщество осуждает то, что делает Северная Корея, поэтому важно показать ей международную солидарность". "Давление (на Пхеньян) будет усиливаться до тех пор, пока он не изменит линию своего поведения", - заявила глава канадского МИД, добавив, что Оттава верит в успех такого подхода.

Ранее Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с КНДР "без предварительных условий", однако 15 декабря на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР, он подчеркнул, что "Пхеньян должен доказать свое право быть за столом переговоров, при этом давление на него продолжится до тех пор, пока не будет достигнута денуклеаризация (Корейского полуострова)".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.