Курц пообещал выстроить мосты между Востоком и Западом

ТАСС, 20 декабря. Австрия, будучи членом Евросоюза, хочет способствовать развитию сотрудничества между Востоком и Западом. Соответствующее заявление новый канцлер страны 31-летний Себастьян Курц сделал во вторник по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе.

"Австрия расположена в сердце Европы. Мы хотим стать строителями мостов между Востоком и Западом, развивать сотрудничество. Я рад предстоящей нам в следующие годы работе", - цитирует Курца в Twitter возглавляемая им Австрийская народная партия.

Канцлер отметил, что Австрия - это "проевропейская страна, которая хочет принимать активное участие в построении Европы". При этом Курц указал, что уделит особенное внимание борьбе с нелегальной миграцией в ЕС.

По словам Юнкера, он рад тому, что первый зарубежный визит на посту главы правительства Курц нанес именно в Брюссель. Глава Еврокомиссии сказал, что "отвергает предрассудки", а программа австрийских правящих партий устраивает его "почти на 100%".

Курц также встретился во вторник с председателем Европейского совета Дональдом Туском. В ходе обеих встреч, как и ожидалось, политики обсудили подготовку Австрии к председательству в Совете ЕС во второй половине 2018 года.

Новое правительство Австрии, приведенное к присяге в понедельник, состоит из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. Участие последней в кабмине вызывает обеспокоенность у некоторых европейских чиновников, которые полагают, что Австрия может свернуть с проевропейского пути.