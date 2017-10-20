Секреты успеха Себастьяна Курца

Консерватор, карьерист, миллениал — так в трех словах можно охарактеризовать будущего канцлера Австрии, 31-летнего Себастьяна Курца, чья Австрийская народная партия (АНП) одержала победу на досрочных выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) страны. ТАСС рассказывает о биографии молодого политика и истории его успеха.

Урок №1: добивайся поставленных целей

В 2002 году в офисе АНП, расположенном в венском рабочем районе Майдлинг, раздался звонок. 16-летний гимназист Себастьян — сын инженера Иосифа Курца и школьной учительницы Элизабет — попросил принять его в ряды партии. Но получил отказ — до поступления в университет его принимать не хотели. "Все прошло не очень гладко. Мне дали понять, что лучше вернуться к ним через пару лет, — вспоминал молодой человек впоследствии. — Этот опыт зародил во мне идею о том, что политика должна быть чем-то, в чем может принять участие каждый. Где всякий, кто хочет, может быть задействован".

Курц не успокоился и все же добился вступления в партию — через другое отделение. Сначала он присоединился к молодежной ветке АНП Junge Volkspartei, в 2009-м уже руководил венским отделением, затем возглавил ее на федеральном уровне, прошел в ландтаг Вены и стал членом городского совета австрийской столицы. В апреле 2011 года Курц был назначен на вновь созданную должность государственного секретаря по делам интеграции (в рамках федерального министерства внутренних дел Австрии). На всеобщих выборах в Австрии в 2013 году он был избран членом парламента.

Должность министра Курц получил, даже не закончив высшего образования. 16 декабря 2013 года он стал главой МИД Австрии во втором кабинете Вернера Файмана. По просьбе Курца, обязанности руководителя внешнеполитического ведомства были расширены, включив в себя функции социальной интеграции. На момент своей присяги Себастьян Курц является самым молодым министром правительства Австрии с момента основания республики, самым молодым министром иностранных дел во всем мире.

Урок №2: используй свои сильные стороны

Еще в начале своего политического пути Курц понял, что молодость — его конкурентное преимущество, а не недостаток. Умение привлекать молодежь, общаться с ней на одном языке стало катализатором его успеха в политике. В частности, в 2010 году Курц провел резонансную кампанию Schwarz macht geil ("Черный — это клево"), в рамках которой он колесил по Вене на черном внедорожнике Hummer в компании девушек в черных футболках и обтягивающих шортах. Этот Geilomobil ("Клевомобиль") созывал избирателей на вечеринки, где Курц рассказывал о своих предвыборных планах (тогда он боролся за место депутата в венском городском совете). Черный был выбран неспроста — так обыгрывался фирменный цвет партии консерваторов. В черный были выкрашены и все агитматериалы Курца — например, презервативы, которые он раздавал всем желающим.

Благодаря этой акции Курц не только выиграл выборы, но и приобрел славу представителя золотой молодежи. При этом сам он неоднократно отрицал свою принадлежность к этой прослойке, подчеркивая, что вырос в небогатом Майдлинге, а не в соседнем респектабельном Хитцинге. Чтобы сохранить поддержку консерваторов и своих избирателей с рабочих окраин, молодому политику было необходимо «повзрослеть». Став статс-секретарем по вопросам интеграции, Курц отбросил молодежный сленг и сменил джинсы на строгие костюмы.

Урок №3: знай, чего хочет твоя аудитория

Молодому человеку быстро удалось уловить и оседлать волну антимигрантских настроений, которые начали расти в Австрии с начала 2010-х годов. На своем первом государственном посту Курц работал под девизом "интеграция через достижения", считая, что отношение к иностранцам, живущим в Австрии на законных основаниях, должно основываться на результатах их деятельности, а не происхождении. Этой же линии он придерживался на посту главы МИД страны.

Популярности в глазах австрийских консерваторов министру прибавили его призывы перекрыть потоки нелегальной миграции в Европу, закрыть австрийские границы для незаконных мигрантов, сократить налоги, навести порядок в миграционной политике Евросоюза и наладить мосты между Россией, США и ЕС. Он также стал инициатором введения запрета на ношение паранджи в общественных местах в Австрии и внедрения для всех мигрантов с Ближнего Востока и Африки программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.

Курц неоднократно заявлял, что знает проблему миграции изнутри: в его классе в гимназии половина учеников имели иммигрантские корни. Майдлинг, 12-й район Вены, и сегодня считается первым в столице по числу общежитий и ночлежек для мигрантов. Антимигрантская и антиисламская риторика вкупе с консервативной экономической программой (снижение налогов, либерализация экономики и т.д.) принесла свои плоды: партия Курца набрала 31,5% на досрочных выборах, что и обеспечило политику место канцлера.

Урок №4: стань лидером

Курц в мае этого года перевернул представление австрийцев о роли Народной партии на политическом ландшафте Австрии. После внезапной отставки вице-канцлера, министра экономики и бывшего председателя АНП Райнхольда Миттерленера он взял правление старейшей политической силой в свои руки, получил абсолютную поддержку старших коллег и повел однопартийцев в реваншистский бой на досрочные выборы, отказавшись занимать пост вице-канцлера. Благодаря Курцу партия перехватила часть повестки ультраправой Австрийской партии свободы (АПС), которая еще летом опережала АНП в соцопросах.

При этом был проведен умелый политический ребрендинг: черный цвет консерваторов сменился на более приветливый бирюзовый, партию пополнили новые молодые кадры, а вместо слова "партия" все чаще звучало "движение", что придавало политической силе дополнительный вес в глазах избирателей. На прошедших выборах вместо АНП избирателям предлагалось голосовать за "Движение — список Себастьяна Курца".

На руку консерваторам также сыграл кризис правящей Социал-демократической партии Австрии (СДПА). Такое мнение высказала в беседе с ТАСС руководитель Центра европейских исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Людмила Воробьева. "В погоне за голосами она сдвинулась в политический центр и уже не могла представлять интересы населения, столкнувшегося с проблемами эмиграции", — отметила эксперт. Также, по мнению политолога, немаловажную роль в итогах выборов сыграла "грязная кампания", которую развернули социал-демократы против Себастьяна Курца. Обвинив лидера АНП в расизме и антисемитизме, они рассчитывали переманить часть его электората, однако им это не удалось и лишь вызвало скандал в Австрии, лишив их части избирателей.

Урок №5: правильно выбирай друзей

Это урок, который Курцу предстоит пройти в ближайшее время. Согласно австрийской конституции, победитель выборов получает мандат на формирование коалиционного правительства. Это значит, что для создания нового кабинета министров Курцу придется договариваться с другими политическими силами — либо с социал-демократами, либо с ультраправыми (которые получили 26,9% и 26% соответственно). Ранее АНП уже отказалась формировать коалицию с СДПА — это и послужило причиной проведения досрочных выборов в 2017 году вместо запланированных на осень 2018 года. Поэтому, скорее всего, Курцу придется пойти на альянс с ультраправыми из АПС.

Такая коалиция может позитивно отразиться на австрийско-российских отношениях. Еще в декабре 2016 года АПС заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". А в сентябре текущего года председатель партии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что нужно смириться с воссоединением Крыма с Россией: "Крым — реальная часть России. Это нужно принять. Санкции из-за этого вопроса в конце концов нужно отменить".

Сам Курц также позиционировал себя о себе как о стороннике более гибкого подхода к отношениям с Россией. Кроме того, он предлагал сделать Вену посредником в диалоге между Москвой и Вашингтоном. "Я хотел бы предложить Трампу с президентом России Путиным обсудить на саммите в нейтральной Австрии важнейшие вызовы международной политики", — говорил Курц.

Артур Громов