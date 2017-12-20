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США не шли на контакт с КНДР, несмотря на слова Тиллерсона о готовности к диалогу

Международная панорама
20 декабря, 3:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, декабря. /ТАСС

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что, по мнению Вашингтона, время для начала прямых переговоров с Пхеньяном пока не пришло

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ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Американская администрация, несмотря на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о готовности Вашингтона к диалогу с Пхеньяном, не контактировала с правительством КНДР, чтобы прозондировать возможность возобновления прямых переговоров. Это признала во вторник на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"В плане вашего вопроса о том, был ли у какого бы то ни было официального представителя правительства США разговор с Северной Кореей (с должностными лицами - прим. ТАСС), пока (эмиссары обеих сторон - прим. ТАСС) находились в ООН, ответ - абсолютно нет", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Вопрос заключался в том, обращались ли США по дипломатическим каналам к КНДР в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке или где-либо еще, чтобы предложить начать переговоры в свете заявлений Тиллерсона.

При этом Науэрт также напомнила, что Тиллерсон ответил в пятницу на заседании Совета Безопасности на критику постоянного представителя КНДР при ООН Ча Сон Нама в адрес США и отверг претензии Пхеньяна. "Так что госсекретарь публично ответил ему, но у правительства США никаких других разговоров (с представителями КНДР - прим. ТАСС) не было", - отметила Науэрт.

В связи с этим она подтвердила, что, по мнению Вашингтона, время для начала прямых переговоров с Пхеньяном пока не пришло. "Мы не собираемся на данном этапе усаживаться за стол переговоров с Северной Кореей. Мы бы хотели иметь возможность вести переговоры с Северной Кореей, когда время будет правильным, и я хочу ясно это дать понять. Сейчас не время для этого", - сказала дипломат.

12 декабря руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул в Атлантическом совете в Вашингтоне: "С дипломатической стороны мы заявили, что готовы говорить в любое время, когда Северная Корея хотела бы говорить, и мы готовы провести первую встречу без предварительных условий". Затем Белый дом фактически дезавуировал высказывания Тиллерсона. Однако во вторник госсекретарь США заверил по итогам переговоров в Оттаве, что "Белый дом поддерживает дипломатические переговоры" с КНДР.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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