МИД Польши считает, что решение ЕК о санкциях осложнит отношения Варшавы и Брюсселя

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Решение Еврокомиссии запустить в отношении Польши санкционную процедуру по 7-й статье Договора о ЕС осложнит отношения между Варшавой и Брюсселем. Об этом заявил в среду МИД республики.

"Польша с сожалением восприняла запуск Еврокомиссией (ЕК) процедуры, предусмотренной 7-й статьей Договора о ЕС", - отметило ведомство, назвав данное решение политически мотивированным. "Это ненужное осложнение наших отношений, что может создать препятствия на пути выстраивания взаимопонимания и доверия между Варшавой и Брюсселем. Поэтому мы всегда готовы к диалогу", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Дипведомство выразило готовность в ближайшее время представить свою позицию и продолжить диалог с ЕК, чтобы ознакомить партнеров в ЕС со всеми аспектами реформы польской судебной системы, ставшей причиной запуска санкций. "Мы хотим продолжать реформировать нашу судебную систему. Таковы ожидания нашего общества, - подчеркивает МИД. - От наших европейских партнеров мы ждем всесторонней, объективной оценки".

"Мы не можем согласиться на односторонние и несправедливые замечания в адрес Польши. Кампания по распространению негативной информации о реформах в нашей стране не опирается на факты, из-за чего мы не можем ответить на предъявляемые обвинения", - утверждают в министерстве, предлагая решать подобные спорные вопросы в Суде ЕС. "Польша готова защищать свою правоту перед Судом ЕС - независимым и объективным судебным органом", - указывается в заявлении.

ЕК впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. Как сообщил в среду первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, теперь в соответствии с 7-й статьей Договора о ЕС Варшава может быть лишена права голоса в Совете сообщества.