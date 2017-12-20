Трамп заявил, что разгромленные в Ираке и Сирии террористы ИГ не смогут пробраться в США

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал согражданам, что террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), разгромленные в Ираке и Сирии, не смогут попасть на территорию Соединенных Штатов.

"Мы обрушили всю военную мощь США на ИГ, и силы коалиции, ведущие борьбу с этой группировкой, освободили почти 100% территории, которую террористы захватили в Ираке и Сирии. Мы близки к тому, чтобы освободить 100%", - отметил он в среду во время заседания своего кабинета в Белом доме. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.

"Мы скоро покончим с ИГ в этих двух странах", - подчеркнул он. "Мы предпринимаем усилия для того, что попасть им сюда [в США] было очень трудно, поверьте мне", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что Министерство внутренней безопасности США и военные "делают все для этого".