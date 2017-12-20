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Трамп заявил, что разгромленные в Ираке и Сирии террористы ИГ не смогут пробраться в США

Международная панорама
20 декабря, 22:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, декабря. /ТАСС

Американский лидер заявил, что его страна обрушила всю военную мощь на террористов, а силы коалиции освободили почти 100% захваченных боевиками территорий

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ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал согражданам, что террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), разгромленные в Ираке и Сирии, не смогут попасть на территорию Соединенных Штатов.

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"Мы обрушили всю военную мощь США на ИГ, и силы коалиции, ведущие борьбу с этой группировкой, освободили почти 100% территории, которую террористы захватили в Ираке и Сирии. Мы близки к тому, чтобы освободить 100%", - отметил он в среду во время заседания своего кабинета в Белом доме. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.

"Мы скоро покончим с ИГ в этих двух странах", - подчеркнул он. "Мы предпринимаем усилия для того, что попасть им сюда [в США] было очень трудно, поверьте мне", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что Министерство внутренней безопасности США и военные "делают все для этого".

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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