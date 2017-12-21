В Госдепе сообщили, что правительство США не поставляет оружие Украине

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство США напрямую не занимается поставками оружия Украине. Об этом сообщил в среду вечером на специальном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга в связи с публикацией в газете Washington Post о том, что американские власти выдали одной из местных частных компаний лицензию на продажу Киеву снайперских винтовок.

"Правительство Соединенных Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине. Но мы также не исключаем вариант, что начнем это делать. В данный момент нам объявлять не о чем", - сказал дипломат, комментируя материал газеты.

От каких-либо дальнейших высказываний на этот счет ведущий брифинга отказался. Тем не менее он не опровергал изложенные газетой данные о том, что внешнеполитическое ведомство США предоставило частной фирме лицензию на поставку оружия властям Украины.

По сведениям Washington Post, Госдепартамент США ранее в этом месяце одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт на Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму $41,5 млн. "Мы перешли Рубикон, речь идет о летальных вооружениях, и я прогнозирую, что его поставки [из США на Украину] расширятся", - сказал газете неназванный сотрудник аппарата Конгресса США высокого ранга.