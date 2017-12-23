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Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК

Международная панорама
23 декабря, 14:22 UTC+3

Лидеры Германии и Франции считают, что Совместный центр контроля и координации "играет важную роль в усилиях по поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашения о перемирии"

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон

© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призывают вернуть российских военных в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, которое в субботу распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

Меркель и Макрон считают, что центр "играет важную роль в усилиях по поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашения о перемирии".

В пятницу представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер по итогам телефонного разговора Меркель с украинским президентом Петром Порошенко сообщил, что Германия и Франция намерены выступить посредниками для возвращения российских военных к работе в СЦКК.

Представители РФ, входившие в состав СЦКК, 19 декабря покинули Донбасс. В МИД России ранее заявили, что выполнение офицерами своих обязанностей стало "невозможным из-за действий украинской стороны". До этого момента в задачи российских военных входил контроль соблюдения перемирия, взаимодействие с конфликтующими сторонами и наблюдателями ОБСЕ, участие в разрешении споров, связанных с выполнением минских договоренностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что офицеры из РФ могут вернуться в СЦКК, если Киев обеспечит им условия работы.

Альтернативы минским договоренностям нет

Меркель и Макрон "подчеркивают необходимость всеобъемлющей реализации минских соглашений". "Альтернативы им в усилиях по исключительно мирному урегулированию конфликта нет", - отмечается в совместном заявлении.

Оба лидера приветствовали соглашение, достигнутое в контактной группе, об обмене пленными до 380 человек. "Это соглашение необходимо как можно скорее реализовать", - считают они. По мнению канцлера и президента, это стало бы "вехой в реализации минских договоренностей". Меркель и Макрон призвали все стороны способствовать выполнению соглашения об обмене пленными и обеспечить доступ к пленным представителям Международного комитета Красного Креста.

Канцлер и французский президент приветствовали также договоренность, достигнутую 20 декабря в контактной группе, "о приверженности долгосрочному и всеобъемлющему перемирию в свете предстоящих праздников", и подчеркнули необходимость уважать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ.

Оба лидера призвали стороны конфликта "к немедленным и поддающимся контролю шагам по стабилизации режима прекращения огня". "Необходимо реализовать договоренности как о разведении сил, так и об отводе тяжелых вооружений от оговоренных линий, а также о размещении танков, артиллерии и гранатометов в согласованных местах", - отмечается в совместном заявлении лидеров. "Следует также всерьез приступить к выполнению других аспектов Минских договоренностей, таких как вывод иностранных вооруженных групп, возвращение контроля над российско-украинской границей", - считают Меркель и Макрон.

Меркель и Макрон отметили, что "будут и впредь очень внимательно следить за ситуацией и выполнением обещаний, данных сторонами" конфликта.

Политики также призвали ускорить работу по политическим аспектам, оговоренным в минских соглашениях. "Они [Меркель и Макрон] подчеркивают необходимость ускорить работу над реализацией политических мер, как это было предусмотрено минскими договоренностями, включая амнистию, особый статус, местные выборы и внесение изменений [в украинскую конституцию]", - отмечается в заявлении.

Оба лидера напомнили "о заверениях касательно создания условий для возобновления социальных и экономических отношений с Донбассом". Они "считают конкретным шагом по улучшению положения жителей Донбасса ремонт моста в Станице Луганской" и "призывают открыть новые переходы на линии соприкосновения, например, в населенных пунктах Золотое и Счастье".

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич
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