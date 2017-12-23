Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста в Рождество

ТАСС, 23 декабря. Палестинское движение ФАТХ приняло решение "отметить рождественские праздники активизацией уличных выступлений против израильской оккупации". Об этом сообщил в субботу телеканалу Al-Mayadeen член Революционного совета (руководящего органа) движения Мухаммед Ляххам.

"Мы призываем сторонников ФАТХ и весь палестинский народ к проведению "дней гнева" в период рождественских каникул", - заявил он.

В Вифлееме в субботу состоялось уличное шествие, которое возглавили активисты, одетые в карнавальные костюмы Санта-Клаусов. По информации Al-Mayadeen, израильские стражи порядка применили гранаты со слезоточивым газом для разгона манифестантов.

Согласно сведениям палестинского минздрава, в пятницу в столкновениях с израильскими полицейскими и военными в городах Западного берега реки Иордан и сектора Газа погибли трое человек и 689 получили ранения или пострадали от удушья. Причиной волнений, которые продолжаются с начала декабря, стало решение администрации США признать Иерусалим столицей Израиля.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей собственного государства.