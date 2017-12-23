Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: замглавы ФБР Маккейб планирует подать в отставку в марте 2018 года

Международная панорама
23 декабря, 23:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, декабря. /ТАСС

По данным издания, он намерен дождаться момента, когда сможет в полной мере претендовать на пенсионные льготы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб, оказавшийся в центре скандала вокруг расследования электронных переписок экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, планирует подать в отставку в начале 2018 года. С таким утверждением выступила в субботу газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Смотрите также

CNBC: республиканцы добиваются увольнения замглавы ФБР из-за скандала с Клинтон

Fox: в Конгрессе США намерены вызвать для дачи показаний ряд сотрудников ФБР и минюста

Как отмечается, это, вероятно, произойдет в начале марта, когда он сможет в полной мере претендовать на пенсионные льготы после выслуги определенного срока в ведомстве. "У него есть около 90 дней, из них часть - праздники. Он может это сделать", - сказал один из источников газеты.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что республиканцы в Палате представителей Конгресса ищут доказательства, которые вынудят отправить в отставку Маккейба за то, что он во время предвыборной кампании в США замял расследование в отношении Клинтон. Ряд консервативных вашингтонских аналитиков причисляют Маккейба к так называемому "глубокому подполью" (Deep State) - тайному бюрократическому сопротивлению в госаппарате, которое пытается всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.

ФБР на пике предвыборной гонки в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле прошлого года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств.

6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, директор ФБР объявил, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Как отмечает Washington Post, когда Коми возглавлял ведомство, Маккейб был его правой рукой, и именно он фактически курировал расследование вокруг переписок Клинтон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коми, Джеймс Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
2
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Стюардесса Utair госпитализирована из-за падения из самолета на перрон во Внукове
5
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
6
Президент Молдавии: в кулуарах парламента радикалы обсуждают вопрос выхода страны из СНГ
7
Одноразовым пластиковым пакетам осталось недолго
Темы дня
Новости партнеров
Реклама