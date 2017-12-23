WP: замглавы ФБР Маккейб планирует подать в отставку в марте 2018 года

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб, оказавшийся в центре скандала вокруг расследования электронных переписок экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, планирует подать в отставку в начале 2018 года. С таким утверждением выступила в субботу газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, это, вероятно, произойдет в начале марта, когда он сможет в полной мере претендовать на пенсионные льготы после выслуги определенного срока в ведомстве. "У него есть около 90 дней, из них часть - праздники. Он может это сделать", - сказал один из источников газеты.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что республиканцы в Палате представителей Конгресса ищут доказательства, которые вынудят отправить в отставку Маккейба за то, что он во время предвыборной кампании в США замял расследование в отношении Клинтон. Ряд консервативных вашингтонских аналитиков причисляют Маккейба к так называемому "глубокому подполью" (Deep State) - тайному бюрократическому сопротивлению в госаппарате, которое пытается всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.

ФБР на пике предвыборной гонки в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле прошлого года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств.

6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, директор ФБР объявил, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Как отмечает Washington Post, когда Коми возглавлял ведомство, Маккейб был его правой рукой, и именно он фактически курировал расследование вокруг переписок Клинтон.