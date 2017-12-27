Украинская сторона подтвердила отправку пленных для обмена в Донбассе

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Пленные из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) направлены украинской стороной в сопровождении представителей Международного Комитета Красного креста (МККК) к месту проведения обмена. Об этом в среду сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.

"Сформированная колонна с лицами из списка 306 человек уже движется в сопровождении представителей МККК", - написала она в Facebook.

Ранее представители ЛНР и ДНР уже доставили удерживаемых лиц к месту обмена на линии соприкосновения в Донбассе.