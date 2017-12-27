Двое муниципальных советников в Каталонии будут задержаны из-за событий вокруг референдума

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Суд постановил задержать двух муниципальных советников населенного пункта Реус (автономное сообщество Каталония) в связи с расследованием событий вокруг референдума о независимости автономии. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении суда.

По его информации, речь идет о расследовании предполагаемого разжигания ненависти против сотрудников национальной полиции Испании, которые были направлены в Каталонию для противостояния сепаратистскому вызову. Для дачи показаний по данному делу были вызваны двое членов крайне левой партии "Кандидаты за народное единство" Ориол Сиурана и Марта Льоренс.

Тем не менее муниципальные советники проигнорировали постановления. В результате было "дано распоряжение об их задержании". Теперь оба политика должны предстать перед судом 28 декабря в 09:00 по местному времени (11:00 мск).

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для бюллетеней. По утверждению каталонских властей, от действий сотрудников правоохранительных органов пострадали около тысячи человек. В МВД отметили, что более 430 стражей порядка получили травмы.