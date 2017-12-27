Reuters: Макрон призвал короля Саудовской Аравии к "полному снятию" блокады Йемена

ТАСС, 27 декабря. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом 24 декабря призвал к "полному снятию" блокады Йемена. Об этом в среду агентству Reuters сообщил источник в Елисейском дворце.

"Президент выразил серьезную озабоченность по поводу гуманитарной катастрофы в Йемене и призвал короля Саудовской Аравии полностью снять блокаду, чтобы обеспечить поставки гуманитарной помощи и товаров в Йемен", - сообщили агентству в администрации Макрона.

22 ноября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик предупредил о том, что в Йемене заканчиваются запасы горючего, и призвал коалицию обеспечить беспрепятственный проход гуманитарных и коммерческих судов в порты Ходейды и Ас-Салифа, расположенные на побережье Красного моря. По его словам, в стране ощущается острая нехватка топлива, которое необходимо для работы больниц и систем водоснабжения. Дюжаррик также напомнил, что 21 млн жителей страны нуждаются в гуманитарной помощи, из них 7 млн находятся на пороге голода. Коалиция во главе с Саудовской Аравией 27 ноября прекратила полную блокаду Йемена, ослабив ограничения на поставки гуманитарной помощи в Сану, а также в основные порты - Ходейду и Ас-Салиф.

В Сане - столице Йемена - с 29 ноября идут ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки мятежных формирований хуситов захватить ряд учреждений и объектов, контролировавшихся сторонниками бывшего президента Али Абдаллы Салеха. 2 декабря он объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а два дня спустя был убит мятежниками, когда направлялся в родное селение в горном районе Санхан, расположенное в нескольких десятках километров от Саны.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между властями и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. В настоящее время мятежники контролируют Сану, в то время как власти объявили своей временной столицей Аден.