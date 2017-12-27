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Норвежские дипломаты вновь встретились с подозреваемым в РФ в шпионаже гражданином страны

Международная панорама
27 декабря, 23:38 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 27, декабря. /ТАСС

В МИД королевства отметили, что норвежская сторона пока не располагает детальной информацией о причинах задержания Фруде Берга и будет "продолжать вести диалог с российскими властями"

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ОСЛО, 27 декабря. /ТАСС/. Представители посольства Норвегии в Москве в среду во второй раз посетили в СИЗО "Лефортово" подозреваемого в шпионаже гражданина скандинавской страны Фруде Берга. Об этом Норвежскому телеграфному бюро сообщила представительница пресс-службы МИД королевства Гури Сульберг.

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"Визит длился чуть более часа", - сказала сотрудница министерства, отметив, что норвежская сторона пока не располагает детальной информацией о причинах задержания Берга и будет "продолжать вести диалог с российскими властями". Берг сказал, что к нему хорошо относятся в СИЗО, однако это сложная для него ситуация, заявила она.

Во вторник с норвежцем встретился его российский адвокат Илья Новиков. Из заявлений, сделанных Новиковым и норвежским юристом Брюньюльфом Риснесом, следует, что у задержанного в Москве Берга были обнаружены €3 тыс. наличными и письма, которые его попросили переправить в Норвегию. Деньги, по версии Берга, его попросили отвезти в Москву норвежские знакомые, однако не сообщается, кому эти средства предназначались. Норвежец отрицает свою вину в шпионаже и, по словам Риснеса, утверждает, что "оказался в ситуации человека, которого заманили в ловушку".

По словам Новикова, учитывая обстоятельства, 62-летний норвежец чувствует себя хорошо. У него есть проблемы с высоким давлением, однако он получает необходимые лекарства.

Норвежец был задержан в Москве 5 декабря. Через две недели после этого Лефортовский суд Москвы санкционировал арест обвиненного в шпионаже Берга до 5 февраля 2018 года. По данным СМИ, Берг был задержан ФСБ РФ в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения. Следствие считает, что эти документы, касающиеся Военно- морского флота РФ, Бергу передавал арестованный в конце ноября Лефортовский судом гражданин РФ Алексей Житнюк, который обвиняется в государственной измене.

Ранее Норвежская государственная телерадиокомпания сообщала о том, что Берг приехал в Москву 4 декабря навестить родственников и друзей. Ранее он работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ. Он занимал должность инспектора в подчиненном норвежскому минюсту пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско- норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. В 2014 году Берг, проживающий в норвежском городе Киркенес в 9 км от границы с РФ, вышел на пенсию.

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