Руководитель сирийских курдов заявил об участии в Конгрессе по нацдиалогу в Сочи

ТАСС, 28 декабря. Представители "курдской автономной демократической власти на севере Сирии" направятся в Сочи для участия 29-30 января 2018 года в Конгрессе по национальному диалогу. Об этом заявил в среду агентству ANF командир Курдских сил самообороны Сепан Хамо. По его словам, "вопреки возражениям со стороны Турции 155 делегатов от северо-восточного региона Сирии, где проживают преимущественно курды, будут присутствовать на этом форуме".

Хамо обвинил Анкару "в стремлении сорвать проведение Конгресса, используя вопрос об участии в нем сирийских курдов". Он напомнил, что курдские вооруженные формирования, которые составляют костяк "Сил демократической Сирии", контролируют сейчас более четверти территории страны.

"Задачи, которые стояли перед курдскими бойцами по борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), были выполнены в 2017 году на 100%", - подчеркнул Хамо. При этом он отметил, что "курды сражаются за интересы всех народов Сирии". По словам командира, 2018 год станет в Сирии годом конфронтации с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).