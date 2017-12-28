Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководитель сирийских курдов заявил об участии в Конгрессе по нацдиалогу в Сочи

Международная панорама
28 декабря, 1:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Сепан Хамо сообщил, что на форум отправятся 155 делегатов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 декабря. Представители "курдской автономной демократической власти на севере Сирии" направятся в Сочи для участия 29-30 января 2018 года в Конгрессе по национальному диалогу. Об этом заявил в среду агентству ANF командир Курдских сил самообороны Сепан Хамо. По его словам, "вопреки возражениям со стороны Турции 155 делегатов от северо-восточного региона Сирии, где проживают преимущественно курды, будут присутствовать на этом форуме".

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

Хамо обвинил Анкару "в стремлении сорвать проведение Конгресса, используя вопрос об участии в нем сирийских курдов". Он напомнил, что курдские вооруженные формирования, которые составляют костяк "Сил демократической Сирии", контролируют сейчас более четверти территории страны.

"Задачи, которые стояли перед курдскими бойцами по борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), были выполнены в 2017 году на 100%", - подчеркнул Хамо. При этом он отметил, что "курды сражаются за интересы всех народов Сирии". По словам командира, 2018 год станет в Сирии годом конфронтации с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
5
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама