Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер-министр Молдавии: Додон стремится монополизировать отношения с Россией

Международная панорама
28 декабря, 12:26 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 28, декабря. /ТАСС

Павел Филип считает, что такая монополизация вредит стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер Молдавии Павел Филип обвинил президента Игоря Додона в стремлении монополизировать отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовала 28 декабря газета "Комсомольская правда в Молдове".

"Не думаю, что президент хочет хороших отношений между правительством и Россией; он желает, чтобы у него были хорошие отношения с политиком из Москвы, и у меня есть поводы думать, что он делает все возможное для монополизации этих отношений. Это, конечно, вредит стране", - утверждал Филип.

Смотрите также

Додон повторно не утвердил предложенных Демократической партией министров

Додон поблагодарил Путина за поддержку Молдавии и пожелал ему победы на выборах

Додон: Молдавия не может развиваться без сотрудничества с Россией

Додон планирует встретиться в Москве с патриархом Кириллом, главами Сбербанка и "Газпрома"

Он высказал мнение, что "все негативные ситуации, которые появились в последнее время в отношениях с Россией, тесно связаны со злоупотреблением некоторых российских учреждений по отношению к Молдове и к официальным лицам нашей страны. Мы пока не знаем, почему это происходит, неоднократно просили разъяснить ситуацию, но вместо этого получали лишь усиление давления. Возможно, господин Додон знает больше", - заключил премьер.

С начала года правительство Молдавии неоднократно отказывало во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям, политологам, журналистам. Затем были высланы пять российских дипломатов, объявлен персоной нон грата вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который является сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии и представителем президента РФ по Приднестровью. Кабинет также выступил с инициативой о запрете на вещание информационных, аналитических телепередач телеканалов стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в число которых входит Россия.

Со своей стороны президент Додон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным осудил антироссийские действия правительства. Он подчеркнул, что они направлены на то, чтобы поссорить народы Молдавии и России, и поблагодарил российское руководство, что оно не приняло ответных мер, которые скажутся на простых гражданах Молдавии. Президент также заверил, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные песни композитора Владимира Шаинского
2
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
3
Илья Рогачев: разговоры по антитеррору с США ведутся, но диалога пока нет
4
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
5
Эксперты: российской экономике угрожает новая рецессия
6
Песков: осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей
7
Москвич оказался должен банку более 392 млн рублей из- за мошенников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама