Премьер-министр Молдавии: Додон стремится монополизировать отношения с Россией

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер Молдавии Павел Филип обвинил президента Игоря Додона в стремлении монополизировать отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовала 28 декабря газета "Комсомольская правда в Молдове".

"Не думаю, что президент хочет хороших отношений между правительством и Россией; он желает, чтобы у него были хорошие отношения с политиком из Москвы, и у меня есть поводы думать, что он делает все возможное для монополизации этих отношений. Это, конечно, вредит стране", - утверждал Филип.

Он высказал мнение, что "все негативные ситуации, которые появились в последнее время в отношениях с Россией, тесно связаны со злоупотреблением некоторых российских учреждений по отношению к Молдове и к официальным лицам нашей страны. Мы пока не знаем, почему это происходит, неоднократно просили разъяснить ситуацию, но вместо этого получали лишь усиление давления. Возможно, господин Додон знает больше", - заключил премьер.

С начала года правительство Молдавии неоднократно отказывало во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям, политологам, журналистам. Затем были высланы пять российских дипломатов, объявлен персоной нон грата вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который является сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии и представителем президента РФ по Приднестровью. Кабинет также выступил с инициативой о запрете на вещание информационных, аналитических телепередач телеканалов стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в число которых входит Россия.

Со своей стороны президент Додон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным осудил антироссийские действия правительства. Он подчеркнул, что они направлены на то, чтобы поссорить народы Молдавии и России, и поблагодарил российское руководство, что оно не приняло ответных мер, которые скажутся на простых гражданах Молдавии. Президент также заверил, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него.