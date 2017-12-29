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Пентагон: США надеются на усиление давления на Пхеньян в ответ на отгрузку нефти КНДР

Международная панорама
29 декабря, 22:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, декабря. /ТАСС

Так министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал сообщения о перекачке нефти с китайских кораблей на суда из КНДР в открытом море

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Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Ответом на продолжение поставок нефти КНДР в нарушение санкций СБ ООН должно стать усиление давление на Пхеньян со стороны мирового сообщества. Надежду на это высказал в пятницу в эфире телеканала Fox News министр обороны США Джеймс Мэттис.

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Его попросили прокомментировать сообщения о перекачке нефти с китайских кораблей на суда из КНДР в открытом море. "Я считаю, что [в ответ] мы увидим усиленное давление", - ответил шеф Пентагона.

Он дал понять, что США не склонны навязывать Китаю и другим государствам, какие меры избрать для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки нефтепродуктов КНДР. "В какую форму или же операции облекать такое давление, будут определять компетентные [органы] правительств [соответствующих стран]. Очевидно, если руководство страны обнаруживает, что в его порт зашло судно, ведущее торговлю в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, то оно [руководство] должно выполнять взятые на себя обязательства", - продолжал Мэттис. По его оценке, "до сих пор государства относились к этим обязательствам серьезно".

В пятницу агентство Yonhap сообщило, что 19 октября танкер для перевозки нефти и химикатов Lighthouse Winmore, следовавший под флагом Гонконга, перекачал в открытом море 600 тонн нефтепродуктов на четыре других танкера для поставки в КНДР. Одно из этих судов, как утверждает агентство, шло под флагом КНДР. 24 ноября Lighthouse Winmore был задержан и осмотрен таможней Южной Кореи в порту Йосу.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу заявила, что сообщения о перекачке нефти с китайских кораблей на суда из КНДР в открытом море не соответствуют действительности. "Что касается отдельного упоминаемого в СМИ случая о том, что 19 октября китайский корабль, как подозревается, перекачивал нефть северокорейскому судну, то Китай скорейшим образом провел проверку. Этот корабль с августа не причаливал в портах КНР", - указала дипломат.

Ранее южнокорейская газета Chosun Ilbo сообщила о том, что США выявили с октября по меньшей мере 30 случаев перекачки нефти в открытом море с китайских танкеров на танкеры КНДР в нарушение решений Совета Безопасности ООН. Эти данные якобы подтверждаются американскими спутниковыми фотографиями.

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Персоны
Мэттис, Джеймс
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США КНДР Китай Республика Корея
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