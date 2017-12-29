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Guardian: глава британской комиссии по инфраструктуре ушел в отставку из-за Brexit

Международная панорама
29 декабря, 22:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, декабря. /ТАСС

О своем решении лорд Эндрю Адонис сообщил в письме, которое он отправил премьер-министру королевства Терезе Мэй

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ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель британской Национальной комиссии по инфраструктуре Эндрю Адонис подал в отставку в знак протеста против проводимой правительством политики Brexit. Как информировала в пятницу газета The Guardian, о своем решении лорд Адонис известил премьер-министра Терезу Мэй в специальном письме, содержащем жесткие оценки действий кабинета министров.

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"Моя работа в комиссии все в большей степени омрачалась разногласиями с правительством, и после долгих раздумий я настоящим письмом извещаю вас о своей отставке в связи с фундаментальными расхождениями, которые невозможно преодолеть", - говорится в этом послании.

Самой беспощадной критике Адониса, остающегося членом верхней палаты парламента, подвергся Законопроект об отмене действия на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства, упрощенно именуемый Биллем о Brexit. "Билль о выходе из ЕС является худшим законодательным актом за всю мою жизнь. Вскоре он поступит на рассмотрение в Палату лордов, и я чувствую себя обязанным неустанно ему противостоять со скамьи фракции лейбористов", - так пояснил политик причины, препятствующие дальнейшему его пребыванию в роли председателя комиссии.

Он также охарактеризовал Brexit "приступом популизма и национализма, который достоин Дональда Трампа". "Если Brexit произойдет, то возвращение нас в Европу станет миссией поколения наших детей, которые изумятся вашим деструктивным действиям", - заявил лорд Адонис в письменном послании премьеру. Однако при этом политик добавил, обращаясь к Мэй: "Но каковы бы ни были наши расхождения, я желаю вам успеха в определении будущей судьбы нашей страны в этот решающий момент".

Эндрю Адонис занимал посты заместителей министров образования и транспорта, а затем министра транспорта в кабинетах лейбористских премьеров Тони Блэра и Гордона Брауна с 2005 по 2010 годы. Он стал первым видным лейбористом, который официально приостановил членство в своей партии после того, как ее возглавил ультралевый лидер Джереми Корбин. Национальную комиссию по инфраструктуре лорд Адонис возглавлял с 2015 года.

На прошлогоднем общенациональном референдуме по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Европейском союзе победу в соотношении 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Великобритания должна будет официально покинуть ЕС 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в полночь по центральноевропейскому времени.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Корбин, Джереми
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