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Венесуэльская оппозиция пообещала выдвинуть единого кандидата на президентских выборах

Международная панорама
30 декабря, 3:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

"Блок демократического единства" также признал, что "совершил серьезные ошибки" в уходящем году

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ТАСС, 30 декабря. Оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ), контролирующая парламент Венесуэлы, пообещала выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, которые должны пройти в 2018 году. Об этом говорится в заявлении политического объединения, которое было опубликовано в пятницу.

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"Мы берем на себя обязательство усилить единство внутри коалиции и со страной, которой мы обязаны, а также выбрать единого кандидата на президентских выборах в 2018 году", - говорится в документе.

В заявлении, которое является своего рода подведением итогов года, БДЕ также признал, что "совершил серьезные ошибки" в уходящем году. По словам коалиции, в частности, она не смогла донести до населения важность участия в выборах после того, как сошли на нет массовые уличные акции протеста, "недооценила стратегии правительства по контролю над избирательным процессом" и "переоценила свои организаторские способности". "Нам также позднее не удалось выработать единую позицию перед лицом переноса на более ранний срок муниципальных выборов и продолжающихся нарушений со стороны поддерживающих правительство членов Национального избирательного совета", - отмечается в заявлении.

10 декабря в Венесуэле прошли выборы глав 335 муниципалитетов, в 308 из них победили кандидаты от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Крупнейшие оппозиционные партии, в том числе "Демократическое действие" и "Народная воля", входящие в БДЕ, голосование бойкотировали. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые не участвовали в муниципальных выборах, не могут участвовать в президентской гонке.

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