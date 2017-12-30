Венесуэльская оппозиция пообещала выдвинуть единого кандидата на президентских выборах

ТАСС, 30 декабря. Оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ), контролирующая парламент Венесуэлы, пообещала выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, которые должны пройти в 2018 году. Об этом говорится в заявлении политического объединения, которое было опубликовано в пятницу.

"Мы берем на себя обязательство усилить единство внутри коалиции и со страной, которой мы обязаны, а также выбрать единого кандидата на президентских выборах в 2018 году", - говорится в документе.

В заявлении, которое является своего рода подведением итогов года, БДЕ также признал, что "совершил серьезные ошибки" в уходящем году. По словам коалиции, в частности, она не смогла донести до населения важность участия в выборах после того, как сошли на нет массовые уличные акции протеста, "недооценила стратегии правительства по контролю над избирательным процессом" и "переоценила свои организаторские способности". "Нам также позднее не удалось выработать единую позицию перед лицом переноса на более ранний срок муниципальных выборов и продолжающихся нарушений со стороны поддерживающих правительство членов Национального избирательного совета", - отмечается в заявлении.

10 декабря в Венесуэле прошли выборы глав 335 муниципалитетов, в 308 из них победили кандидаты от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Крупнейшие оппозиционные партии, в том числе "Демократическое действие" и "Народная воля", входящие в БДЕ, голосование бойкотировали. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые не участвовали в муниципальных выборах, не могут участвовать в президентской гонке.